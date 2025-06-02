Более 500 велосипедистов приняли участие в массовых велогонках на Шарташе

В Шарташском лесном парке впервые прошла IV Всероссийская массовая велосипедная гонка. Участие в соревновании приняли более 500 человек в возрасте от трёх лет — велосипедисты из Екатеринбурга и других городов Свердловской области, включая Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск.
Велогонки были приурочены ко Всемирному дню велосипедиста, который ежегодно отмечается 3 июня. Торжественный старт состязаниям дали президент свердловской Федерации велосипедного спорта Иван Кравченко и замминистра спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.
«Мы снова убедились в том, что Шарташский лесопарк отлично подходит в качестве площадки для проведения велосипедных соревнований. Есть подготовленные трассы без колеи, вся необходимая спортивная инфраструктура, хорошее месторасположение», — отметил Иван Кравченко.
Для участников были подготовлены четыре дистанции. Самые юные велосипедисты проехали по трассам «Беговелы» (возраст от 3 до 5 лет) и «Мини-гонка» (5−8 лет). Подростки и взрослые спортсмены попробовали себя на «Шоссейных гонках», а самые продвинутые — на маршруте с элементами кросс-кантри «Маунтинбайк», который проходил по лесной местности.
Все участники получили памятные призы, победители и призёры — медали, дипломы и футболки. Велосипедистов обеспечили водой и питанием из полевой кухни. Для зрителей подготовили развлекательную программу и экстрим-шоу с велосипедами от TRIAL BROTHERS.
Помощь в организации и проведении соревнований оказал Волонтёрский центр Алексея Вихарева. Активисты координировали и направляли участников, помогали в раздаче воды и перекуса, а перед велогонками провели уборку на территории прохождения трасс. Это уже вторые велосипедные соревнования, которые проходят при поддержке волонтёров. Две недели назад в Шарташском лесопарке впервые прошли Чемпионат и Первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине «Индивидуальная гонка на время». Участие в этих соревнованиях принял депутат Алексей Вихарев, а активисты его центра помогали в организации и проводили голосование за благоустройство парка по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
Накануне депутат и волонтёры установили в Шарташском лесопарке экоскамьи из переработанного пластика, а также информационные стенды с правилами поведения в лесу.