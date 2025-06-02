Более 500 велосипедистов приняли участие в массовых велогонках на Шарташе

Помощь в организации и проведении соревнований оказал Волонтёрский центр Алексея Вихарева. Активисты координировали и направляли участников, помогали в раздаче воды и перекуса, а перед велогонками провели уборку на территории прохождения трасс. Это уже вторые велосипедные соревнования, которые проходят при поддержке волонтёров. Две недели назад в Шарташском лесопарке впервые прошли Чемпионат и Первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине «Индивидуальная гонка на время». Участие в этих соревнованиях принял депутат Алексей Вихарев, а активисты его центра помогали в организации и проводили голосование за благоустройство парка по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».