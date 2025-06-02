Как в мае необычно называли детей в Красноярском крае

По данным единого государственного реестра ЗАГСа России, в мае в Красноярском крае были зарегистрированы как редкие, так и популярные имена новорожденных.
реди девочек выделяются необычные имена, такие как Асал, Ливия, Лирика, Васса и Ариана Мари. У мальчиков в этом месяце наибольшее внимание привлекли имена Элхан, Саид, Эржигит, Эрбол и Дорофей.
Тем не менее, в списке самых популярных имен по-прежнему лидируют классические варианты. Среди девочек на первом месте находятся София, Варвара, Анна, Ева и Мирослава. У мальчиков предпочтение отдается именам Александр, Михаил, Артем, Иван и Матвей.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае более 100 пар стали мужем и женой в красивую дату 25.05.25.