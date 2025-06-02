Как в мае необычно называли детей в Красноярском крае

Тем не менее, в списке самых популярных имен по-прежнему лидируют классические варианты. Среди девочек на первом месте находятся София, Варвара, Анна, Ева и Мирослава. У мальчиков предпочтение отдается именам Александр, Михаил, Артем, Иван и Матвей.