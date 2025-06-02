Женское подразделение появилось в добровольческом отряде «Тигр» из Приморья

По его словам, пять девушек давно просились пойти на СВО добровольцами. В результате было решено отправить их туда в качестве санинструкторов. Кожемяко отметил, что одна из них — глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Иванникова. Он назвал поступок девушек достойным уважения.