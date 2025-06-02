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Женское подразделение появилось в добровольческом отряде «Тигр» из Приморья

Пять женщин отправятся на СВО в составе добровольческого батальона «Тигр» из Приморья.

В добровольческом отряде «Тигр» появилось женское подразделение, рассказал в Telegram-канале глава региона Олег Кожемяко.

По его словам, пять девушек давно просились пойти на СВО добровольцами. В результате было решено отправить их туда в качестве санинструкторов. Кожемяко отметил, что одна из них — глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Иванникова. Он назвал поступок девушек достойным уважения.

Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, все девушки подписали контракт на полгода. Они будут все выплаты и меры поддержки наравне с бойцами основного добровольческого батальона «Тигр».

Ранее иерей Владислав Сулейманов рассказал о недостаточном количестве священнослужителей, окормляющих бойцов на передовой.