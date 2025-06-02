Женское подразделение появилось в добровольческом отряде «Тигр» из Приморья

В добровольческом отряде «Тигр» появилось женское подразделение, рассказал в Telegram-канале глава региона Олег Кожемяко.
По его словам, пять девушек давно просились пойти на СВО добровольцами. В результате было решено отправить их туда в качестве санинструкторов. Кожемяко отметил, что одна из них — глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Иванникова. Он назвал поступок девушек достойным уважения.
Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, все девушки подписали контракт на полгода. Они будут все выплаты и меры поддержки наравне с бойцами основного добровольческого батальона «Тигр».
Ранее иерей Владислав Сулейманов рассказал о недостаточном количестве священнослужителей, окормляющих бойцов на передовой.