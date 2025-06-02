Госпитализирована с серьезными травмами: в Иглино грузовик сбил 6-летнюю девочку

Вчера днем, 1 июня, в Башкирии на улице Красноярской села Иглино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. По предварительным данным пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 27-летний водитель грузовика BAW сбил шестилетнюю девочку.
В результате аварии пострадавшая получила серьезные травмы, ее госпитализировали. По факту ЧП началась проверка.
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