В центре Иркутска ловят рысь

ИРКУТСК, 2 июн — РИА Новости. В Иркутске горожан предупредили о том, что в городе ловят рысь, которую видели на центральных улицах, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция в Иркутске предупредила жителей о необходимости соблюдения мер безопасности в случае встречи с дикими животными, в частности, с рысью.
«Накануне в Октябрьском районе города Иркутска в районе улиц Дальневосточная и Байкальская зафиксированы случаи появления рыси. Зверя также видели на улице Киевская. Полицейские напоминают, что, хотя рысь обычно избегает контакта с людьми, встреча с ней может быть опасной», — говорится в сообщении.
Полицейские оказывают содействие профильным службам в поимке хищника.