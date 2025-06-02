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В центре Иркутска ловят рысь

В центре Иркутска второй день ловят рысь.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 2 июн — РИА Новости. В Иркутске горожан предупредили о том, что в городе ловят рысь, которую видели на центральных улицах, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция в Иркутске предупредила жителей о необходимости соблюдения мер безопасности в случае встречи с дикими животными, в частности, с рысью.

«Накануне в Октябрьском районе города Иркутска в районе улиц Дальневосточная и Байкальская зафиксированы случаи появления рыси. Зверя также видели на улице Киевская. Полицейские напоминают, что, хотя рысь обычно избегает контакта с людьми, встреча с ней может быть опасной», — говорится в сообщении.

Полицейские оказывают содействие профильным службам в поимке хищника.