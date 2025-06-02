В центре Иркутска ловят рысь

«Накануне в Октябрьском районе города Иркутска в районе улиц Дальневосточная и Байкальская зафиксированы случаи появления рыси. Зверя также видели на улице Киевская. Полицейские напоминают, что, хотя рысь обычно избегает контакта с людьми, встреча с ней может быть опасной», — говорится в сообщении.