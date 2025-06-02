ХК «Лада» подписал контракт с 22-летним защитником И. Сафоновым

С молодым хоккеистом подписали двусторонний контракт. «Южному Уралу» за него отдали денежную компенсацию. Подробностями поделились представители «автозаводцев».
Игорь Сафонов — выпускник «Югры». В ней же в 2020-м начал карьеру. А уже весной 2021-го завоевал Кубок Петрова в ВХЛ. Позже перебрался в орский коллектив и стал одним из самых результативных защитников лиги.
В 62 играх набрал 34 очка — 11 голов и 23 ассиста. Показатель полезности составил +3.
«В общей сложности во втором эшелоне российского хоккея Сафонов провел 145 матчей и заработал 52 (19+33) балла за результативность. Двусторонний контракт с ним действует до конца сезона 2026−2027», — объяснили в ХК «Лада».
А до этого писали, что тольяттинцы определились с новым главным тренером. Пост занял 53-летний Борис Миронов, который в минувшем розыгрыше КХЛ взял серебро с «Трактором» в штабе Бенуа Гру.
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