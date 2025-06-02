Стали известны детали закладки 4 бомб на мосту под Брянском, где взрывом ранило десятки человек

Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области рухнул мост с автомобилями, когда под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Климово. Инцидент произошёл всего в трёх километрах от посёлка Выгоничи. Всего неизвестные заложили четыре взрывных устройства: два на опоре моста и два на шпалах. В трагедии погибли семь человек, число пострадавших увеличилось до 104 человек. Среди них 64 госпитализированы, четверо из них — дети.