Стали известны детали закладки 4 бомб на мосту под Брянском, где взрывом ранило десятки человек

По данным журналистов, специалисты обследовали мост в Брянской области 30 мая и никаких посторонних предметов тогда не обнаружили. В связи с этим правоохранители полагают, что установить СВУ могли только 31 мая, а ночью взрывчатка сдетонировала и обвалила мост.
Согласно предварительной версии, всего было заложено минимум четыре взрывных устройства весом по 1 килограмму каждое. Вид взрывчатки пока не установлен. Места подрыва были обнаружены на двух участках ж/д полотна и на опорах моста.
Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области рухнул мост с автомобилями, когда под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Климово. Инцидент произошёл всего в трёх километрах от посёлка Выгоничи. Всего неизвестные заложили четыре взрывных устройства: два на опоре моста и два на шпалах. В трагедии погибли семь человек, число пострадавших увеличилось до 104 человек. Среди них 64 госпитализированы, четверо из них — дети.