В Госдуме готовят законопроект о возрождении доходных домов в России

«Я прорабатываю законопроект, который мы планируем в ближайшее время обсуждать с правительством, и доказывать, что в нашей стране не должно быть только два вида помещений — жилые и нежилые. Должен появиться еще один статус — тот, который был в Российской империи, — это доходные дома», — заявил парламентарий.