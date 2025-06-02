В Госдуме готовят законопроект о возрождении доходных домов в России

По его словам, подобный законопроект будет обсуждаться с правительством. Он отметил, что на рынке стихийно появились апартаменты, они относятся к нежилым помещениям, поскольку, де-юре такой категории нет.
«Я прорабатываю законопроект, который мы планируем в ближайшее время обсуждать с правительством, и доказывать, что в нашей стране не должно быть только два вида помещений — жилые и нежилые. Должен появиться еще один статус — тот, который был в Российской империи, — это доходные дома», — заявил парламентарий.
Кошелев также добавил, что в дореволюционных Москве и Санкт-Петербурге на доходные дома приходилось 40% и 80% жилья соответственно.
Между тем, в мае Госдума приняла закон, разрешающий использование биометрии при регистрации сделок с недвижимостью. Поправки внесены в закон «О государственной регистрации недвижимости».