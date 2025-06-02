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В Госдуме готовят законопроект о возрождении доходных домов в России

Законопроект о возрождении доходных домов в России будет обсуждаться с правительством.

Источник: Комсомольская правда

Возрождение доходных домов в России увеличит возможности для улучшения жилищных условий граждан. Такого мнения придерживается первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). Его слова приводит ТАСС.

По его словам, подобный законопроект будет обсуждаться с правительством. Он отметил, что на рынке стихийно появились апартаменты, они относятся к нежилым помещениям, поскольку, де-юре такой категории нет.

«Я прорабатываю законопроект, который мы планируем в ближайшее время обсуждать с правительством, и доказывать, что в нашей стране не должно быть только два вида помещений — жилые и нежилые. Должен появиться еще один статус — тот, который был в Российской империи, — это доходные дома», — заявил парламентарий.

Кошелев также добавил, что в дореволюционных Москве и Санкт-Петербурге на доходные дома приходилось 40% и 80% жилья соответственно.

Между тем, в мае Госдума приняла закон, разрешающий использование биометрии при регистрации сделок с недвижимостью. Поправки внесены в закон «О государственной регистрации недвижимости».