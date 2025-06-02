Жительница Прикамья выплатила штраф за ложные обвинения в убийстве

Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав-исполнитель уведомил женщину о возбуждении исполнительного производства, а также напомнил, что если она в течение 60 дней не погасит задолженность, наказание будет заменено более строгим видом.