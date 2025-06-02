Жительница Прикамья выплатила штраф за ложные обвинения в убийстве

Расследование бытового убийства, совершенного ранее ударом полена по голове, обернулось попыткой сфальсифицировать вину. После гибели одной из двух свидетельниц брат обвиняемого предложил второй женщине дать письменные ложные показания и переложить ответственность на умершую, чтобы освободить родственника из тюрьмы. Женщина согласилась, поставив под сомнение законность первоначального приговора.
Позже сотрудники полиции получили от гражданки ещё одно заявление и явку с повинной. На допросе женщина пояснила, что во сне увидела погибшего и мучится угрызениями совести. Было возбуждено уголовное дело. Городской суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), и обязал заплатить уголовный штраф в размере 10 тысяч рублей.
Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав-исполнитель уведомил женщину о возбуждении исполнительного производства, а также напомнил, что если она в течение 60 дней не погасит задолженность, наказание будет заменено более строгим видом.
Испугавшись, что невыплата вновь превратит её из должницы в подследственную, женщина не стала усугублять своё положение и выплатила штраф в установленный срок.