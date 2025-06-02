Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Прикамья выплатила штраф за ложные обвинения в убийстве

Расследование бытового убийства, совершенного ранее ударом полена по голове, обернулось попыткой сфальсифицировать вину.

Расследование бытового убийства, совершенного ранее ударом полена по голове, обернулось попыткой сфальсифицировать вину. После гибели одной из двух свидетельниц брат обвиняемого предложил второй женщине дать письменные ложные показания и переложить ответственность на умершую, чтобы освободить родственника из тюрьмы. Женщина согласилась, поставив под сомнение законность первоначального приговора.

Позже сотрудники полиции получили от гражданки ещё одно заявление и явку с повинной. На допросе женщина пояснила, что во сне увидела погибшего и мучится угрызениями совести. Было возбуждено уголовное дело. Городской суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), и обязал заплатить уголовный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав-исполнитель уведомил женщину о возбуждении исполнительного производства, а также напомнил, что если она в течение 60 дней не погасит задолженность, наказание будет заменено более строгим видом.

Испугавшись, что невыплата вновь превратит её из должницы в подследственную, женщина не стала усугублять своё положение и выплатила штраф в установленный срок.