«Акрон» стал вторым по доходам, а «Крылья» пятыми в минувшем сезоне РПЛ

Команды из Самарской области в сумме заработали 383 млн рублей.
Тольяттинский «Акрон» получил в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-лиги 364 млн рублей. Это второй показатель в чемпионате. Самарские «Крылья Советов» — 119 млн рублей. Стали пятыми с такими цифрами.
Недавно 36-летний нападающий Артем Дзюба подписал новый контракт с «красно-черными». В 63-м регионе лучший бомбардир в истории российского футбола останется еще на один сезон.
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