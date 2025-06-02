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«Акрон» стал вторым по доходам, а «Крылья» пятыми в минувшем сезоне РПЛ

Команды из Самарской области в сумме заработали 383 млн рублей.

Команды из Самарской области в сумме заработали 383 млн рублей.

Тольяттинский «Акрон» получил в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-лиги 364 млн рублей. Это второй показатель в чемпионате. Самарские «Крылья Советов» — 119 млн рублей. Стали пятыми с такими цифрами.

Лидер рейтинга — «Краснодар» с 13,05 млрд рублей. Третью и четвертую строчки заняли казанский «Рубин» (217 млн рублей) и петербургский «Зенит» (137 млн рублей) соответственно. Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на РФС.

Недавно 36-летний нападающий Артем Дзюба подписал новый контракт с «красно-черными». В 63-м регионе лучший бомбардир в истории российского футбола останется еще на один сезон.

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