«Акрон» стал вторым по доходам, а «Крылья» пятыми в минувшем сезоне РПЛ

Лидер рейтинга — «Краснодар» с 13,05 млрд рублей. Третью и четвертую строчки заняли казанский «Рубин» (217 млн рублей) и петербургский «Зенит» (137 млн рублей) соответственно. Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на РФС.