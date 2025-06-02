В Красноярске ищут подрядчика для строительства Суриков-центра

«Победитель торгов должен будет приступить к работам по условиям контракта с 1 августа этого года. Дело в том, что сейчас на участке ведут раскопки археологи. Это обязательный этап перед началом строительства здания. Ранее здесь были выявлены два культурных слоя. Археологи будут работать до конца июня, а июль мы заложили переходным месяцем, чтобы подрядчик смог подготовиться и сразу зайти на площадку. Полностью готов Суриков-центр должен быть к концу июня 2027 года».