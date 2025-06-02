В Красноярске ищут подрядчика для строительства Суриков-центра

Власти Красноярска приступили к поиску подрядчика для строительства Суриков-центра. Согласно условиям, победителю торгов предстоит провести земляные работы, построить двухэтажное здание с цокольным этажом, приобрести для центра оборудование и технику, а также провести благоустройство прилегающей территории. Начальная стоимость контракта — 484 млн рублей.
По словам заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства Сергея Шикунова, приступить к работам подрядчику предстоит уже в августе:
«Победитель торгов должен будет приступить к работам по условиям контракта с 1 августа этого года. Дело в том, что сейчас на участке ведут раскопки археологи. Это обязательный этап перед началом строительства здания. Ранее здесь были выявлены два культурных слоя. Археологи будут работать до конца июня, а июль мы заложили переходным месяцем, чтобы подрядчик смог подготовиться и сразу зайти на площадку. Полностью готов Суриков-центр должен быть к концу июня 2027 года».
Напомним, Суриков-центр должен быть построен за музеем-усадьбой Василия Сурикова, а появление культурного пространства не только станет частью подготовки к 400-летию Красноярска, но и будет приурочено к 180-летию со дня рождения великого художника.