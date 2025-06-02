Большинство российских вузов утратили позиции в мировом рейтинге CWUR

В рейтинге CWUR-2025 представлены 43 российских вуза.
За 2025 год 70% российских вузов, вошедших в топ-2000 лучших университетов мира, показали отрицательную динамику по итогам ежегодного рейтинга Центра мировых рейтингов университетов (CWUR). Об этом сообщает «Газета.Ru».
«По сравнению с прошлым годом, 34 российских университета упали в рейтинге», — пишет «Газета.Ru». В рейтинге CWUR-2025 представлены 43 российских вуза. Из них только 12 смогли улучшить свои позиции по сравнению с прошлым годом, а один университет сохранил прежнее место.
Наиболее высокие места среди российских учреждений заняли Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (245 место), Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН (320 место) и Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН (356 место). Президент CWUR Надим Махассен объяснил ухудшение позиций российских вузов недостаточной эффективностью в исследовательской деятельности и ограниченной поддержкой со стороны государства.
В 2025 году ассоциация составителей рейтингов впервые подготовила пилотную версию рейтинга вузов стран БРИКС. В итоговый список вошли 600 лучших учебных заведений из 10 стран-участниц объединения. Россию в этом рейтинге представляют 161 университет.