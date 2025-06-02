Большинство российских вузов утратили позиции в мировом рейтинге CWUR

«По сравнению с прошлым годом, 34 российских университета упали в рейтинге», — пишет «Газета.Ru». В рейтинге CWUR-2025 представлены 43 российских вуза. Из них только 12 смогли улучшить свои позиции по сравнению с прошлым годом, а один университет сохранил прежнее место.