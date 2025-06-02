Детеныш японских макак появился на свет в Ленинградском зоопарке

Этот особенный день напоминает нам о самом важном — о детях, их счастье, безопасности и светлом будущем. Пусть каждый ребёнок чувствует любовь и поддержку, растёт в заботе и тепле, открывая для себя мир с радостью и уверенностью. Ведь именно дети — наша надежда на лучшее завтра!