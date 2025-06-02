Российские войска получили партию модернизированных танков Т-80

В процессе усовершенствования боевых машин были учтены пожелания военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Представители Минобороны РФ отметили, что налаженная система обратной связи позволяет оперативно реагировать на изменения тактики ведения боя, усиливать защиту экипажа и проводить необходимую модернизацию танков.