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Российские войска получили партию модернизированных танков Т-80

Специалисты «Уралвагонзавода» учли пожелание бойцов СВО при модернизации танков Т-80.

Источник: Аргументы и факты

Российская армия пополнилась новой партией усовершенствованных танков Т-80БВМ, произведенных «Уралвагонзаводом». Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

В заявлении УВЗ подчеркивается, что входящий в структуру госкорпорации «Ростех» концерн осуществил поставку очередной партии Т-80БВМ для нужд Вооруженных сил РФ.

Благодаря модернизации, которую провели специалисты завода, значительно возросла защищенность танков и их экипажей, что повышает уверенность командира, механика-водителя и наводчика в боевых условиях.

В процессе усовершенствования боевых машин были учтены пожелания военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Представители Минобороны РФ отметили, что налаженная система обратной связи позволяет оперативно реагировать на изменения тактики ведения боя, усиливать защиту экипажа и проводить необходимую модернизацию танков.

Ранее сообщалось, что «Уралвагонзавод» выберет новое название для БМПТ «Терминатор».