Российские войска получили партию модернизированных танков Т-80

Российская армия пополнилась новой партией усовершенствованных танков Т-80БВМ, произведенных «Уралвагонзаводом». Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.
В заявлении УВЗ подчеркивается, что входящий в структуру госкорпорации «Ростех» концерн осуществил поставку очередной партии Т-80БВМ для нужд Вооруженных сил РФ.
Благодаря модернизации, которую провели специалисты завода, значительно возросла защищенность танков и их экипажей, что повышает уверенность командира, механика-водителя и наводчика в боевых условиях.
В процессе усовершенствования боевых машин были учтены пожелания военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Представители Минобороны РФ отметили, что налаженная система обратной связи позволяет оперативно реагировать на изменения тактики ведения боя, усиливать защиту экипажа и проводить необходимую модернизацию танков.
Ранее сообщалось, что «Уралвагонзавод» выберет новое название для БМПТ «Терминатор».