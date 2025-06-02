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Умер белорусский хоккеист Максим Тишкин, которому было 42 года

В 42 года умер белорусский хоккеист Максим Тишкин — основатель детской хоккейной школы «Финт».

Источник: Комсомольская правда

Умер белорусский хоккеист Максим Тишкин, которому было 42 года. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

В сообщении сказано, что ушел из жизни основатель хоккейной школы «Финт», чемпион Беларуси сезона 2008 — 2009 Максим Тишкин. В Федерации уточнили, что церемония прощания состоялась 1 июня.

В пресс-службе добавили, что воспитанник школы «Юности» за время своей профессиональной карьеры становился мира среди юниоров в первом дивизионе. Кроме того, в сезоне 2008 — 2009 вместе с «Юностью» Тишкин стал чемпионом Беларуси. В Федерации отметили, что Тишкин также становился обладателем Кубка Беларуси.

«Помимо “красно-синих” защищал цвета “Витебска”, “Металлурга” и “Бреста”. После завершения карьеры основал детскую хоккейную школу “Финт”, где был директором», — сообщили в Федерации хоккея Беларуси.

В пресс-службе ФХБ выразили соболезнования родным и близким.

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