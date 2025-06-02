Умер белорусский хоккеист Максим Тишкин, которому было 42 года

В пресс-службе добавили, что воспитанник школы «Юности» за время своей профессиональной карьеры становился мира среди юниоров в первом дивизионе. Кроме того, в сезоне 2008 — 2009 вместе с «Юностью» Тишкин стал чемпионом Беларуси. В Федерации отметили, что Тишкин также становился обладателем Кубка Беларуси.