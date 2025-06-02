Министра ЖКХ Новосибирской области Архипова приговорили к 1,5 года колонии

Министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову назначили наказание в виде лишения свободы на 1,5 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Соответствующее решение вынес Центральный районный суд Новосибирска, передает агентство ТАСС.
Архипова признали виновным по ст. 285 («Злоупотребление полномочиями») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ, однако чиновник не будет отбывать наказание в колонии, так как ему зачли время содержания под стражей.
При этом суд удовлетворил гражданский иск региональной прокуратуры к Архипову о выплате в пользу бюджета Новосибирской области причиненного преступлением ущерба в размере свыше 220 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что суд отправил под стражу главу Кемеровского муниципального округа Марину Коляденко, задержанную по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.