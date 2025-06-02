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«Находится в реанимации»: в Минздраве Башкирии рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в ДТП с грузовиком

Попавшая под колеса грузовика девочка из Башкирии находится в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 2 июня, глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в ДТП с грузовиком.

Напомним, инцидент произошел вчера днем на улице Красноярской села Иглино. 27-летний водитель грузовика BAW сбил шестилетнюю девочку.

Руководитель регионального Минздрава рассказал, что мама привезла ребенка в районную больницу, где ее обследовали и оказали первую помощь. После этого девочку на «скорой» доставили в больницу № 17.

— В стабильно тяжелом состоянии она находится в реанимации, — сообщает Рахматуллин.

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