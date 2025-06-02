Эксперт по фэншуй предупредила россиян об опасности беспорядка в холодильнике

Скуратова указала, что по фэншуй очень важно, чтобы содержимое холодильника было организовано и ничего не мешало движению благотворной энергии Ци. Астролог предупредила, что если холодильник наполнять продуктами под завязку, то движение Ци будет сковано, что может стать причиной застоя в делах и в жизни, а также может негативно отразиться на здоровье домочадцев.