Эксперт по фэншуй предупредила россиян об опасности беспорядка в холодильнике

Эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что грязный и забитый продуктами холодильник может привести к застою в делах и проблемам со здоровьем.
Как заметила собеседница издания, в фэншуй холодильник считается символом богатства, поэтому ему уделяется особое внимание. Она обратила внимание на то, что в Древнем Китае его роль исполнял «бинцзянь» — сосуд из бронзы со льдом, использовавшийся для охлаждения продуктов, и на протяжении долгого времени он был доступен исключительно императору и знати.
Скуратова указала, что по фэншуй очень важно, чтобы содержимое холодильника было организовано и ничего не мешало движению благотворной энергии Ци. Астролог предупредила, что если холодильник наполнять продуктами под завязку, то движение Ци будет сковано, что может стать причиной застоя в делах и в жизни, а также может негативно отразиться на здоровье домочадцев.
Впрочем, держать холодильник полупустым собеседница издания также не советует, поскольку движение Ци в этом случае станет слишком быстрым, и эта энергия превратится из благоприятной в негативную энергию Ша, поэтому необходимо соблюдать баланс.
Скуратова напомнила, что самое главное правило фэншуй заключается в соблюдении чистоты, и грязный снаружи и внутри холодильник также будет излучать негативную энергию.
Кроме того, астролог советует размещать холодильник в северном, северо-западном или западном секторах, которые связаны с энергией охлаждения и хранения. Собеседница издания порекомендовала выбирать место подальше от источников огня, поскольку стихия Воды, к которой принадлежит холодильник, конфликтует с огненной.
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