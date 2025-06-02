Сергей Собянин рассказал, что ждет участников форума «Облачные города»

В результате работы форума было заключено несколько договоров, в том числе о применении технологий российских организаций «Информтехника», IBI software и Digital practices в Египте. Фонд «Сколково» достиг договорённости о совместной работе с The Corporate Group — одним из лидеров в ОАЭ в сфере инновационных программных продуктов. Также было достигнуто соглашение с игровым концерном Game Art Pioneers.