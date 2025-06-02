Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ждет участников форума «Облачные города».
В 2023 году правительство Москвы организовало форум о будущем городов БРИКС под названием «Облачные города». Это стало эффективной площадкой для обмена лучшими практиками, экспертизой и технологиями.
В первом форуме приняли участие более 5 тыс. человек, а в прошлом году их было уже 13 тыс. Представители Индии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Бахрейна, Катара, Египта и Танзании познакомились с работой ключевых технологических и инфраструктурных объектов Москвы, включая Ситуационный центр метрополитена, «Цифровой двойник столицы» и технопарк «Сколково».
В результате работы форума было заключено несколько договоров, в том числе о применении технологий российских организаций «Информтехника», IBI software и Digital practices в Египте. Фонд «Сколково» достиг договорённости о совместной работе с The Corporate Group — одним из лидеров в ОАЭ в сфере инновационных программных продуктов. Также было достигнуто соглашение с игровым концерном Game Art Pioneers.
В 2025 году форум «Облачные города» будет посвящён роботизированным технологиям и искусственному интеллекту, которые уже сегодня играют важную роль в работе многих городских служб и будут становиться всё более значимыми.
В период с 17 по 18 сентября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится встреча представителей государственных структур, руководителей компаний, учёных и специалистов из более чем 35 государств Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки. После завершения деловой программы участники мероприятия смогут погрузиться в атмосферу Москвы, узнать больше о её богатой истории и культуре.
Сотрудничество стран БРИКС и других государств создаёт благоприятные условия для внедрения технологических инноваций. Совместные усилия помогут создать более устойчивые, умные и комфортные города для будущих поколений.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что московские компании, работающие в сфере химической промышленности, наращивают объёмы экспорта.