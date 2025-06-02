В Омске боец СВО получил условный срок за самовольное оставление части

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному участнику специальной военной операции, который не вернулся в часть после командировки. Мужчина добровольно покинул службу и уехал домой к семье.
Согласно данным суда, инцидент произошел 20 июля прошлого года. Боец, находясь вне части, принял решение не возвращаться на службу и отправился к своей семье. Однако через несколько месяцев он самостоятельно явился в военную комендатуру, где признал свою вину.
Суд рассмотрел дело как самовольное оставление части. Учитывая смягчающие обстоятельства, включая раскаяние подсудимого, его молодой возраст, наличие наград Министерства обороны РФ (в том числе медали «За отвагу»), а также желание продолжить военную службу, суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.
«При вынесении приговора были учтены характер и степень общественной опасности совершенного деяния, отсутствие отягчающих обстоятельств, личные заслуги подсудимого, в том числе участие в специальной военной операции», — говорится в сообщении суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.