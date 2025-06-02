В Ростовской области за минувшую неделю произошло 145 пожаров и 32 ДТП

Так, за минувшую неделю произошло 145 пожаров. Спасателям удалось спасти двоих людей, еще двое погибли. Также специалисты выезжали на 36 ландшафтных пожара. В основном горела сухая растительность и камыш. Специалисты регионального МЧС ликвидировали последствия 32 ДТП, где спасли семерых человек. На воде зафиксировали две смерти.