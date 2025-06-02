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Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов ВСУ

Расчет «Торнадо-С» уничтожил в Харьковской области склад боеприпасов и вооружения ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов и вооружения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что удары по целям нанес расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Запад». Обнародованы также кадры ударов.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в ряде регионов Украины, в том числе в Харьковской области.

Накануне сообщалось, что силы ПВО России уничтожили семь управляемых авиабомб JDAM американского производства.

В Минобороны также сообщали, что почти за четыре часа силы ПВО обезвредили 162 украинских беспилотника.