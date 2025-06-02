Пожизненно осужденный за обстрел вертолета пытается перевестись в колонию Чечни

Пожизненно осужденный боевик Доку Джантемиров, который был причастен к обстрелу вертолета под Грозным в 2002 году и к гибели 127 человек, добивается перевода в исправительную колонию Чечни. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.
По этому поводу боевик, содержащийся в колонии «Полярная сова» в ЯНАО, подал уже несколько обращений о переводе в колонию в Чечне. Одно обращение — во ФСИН, которое не было рассмотрено, иск — в один из московских судов, в котором жаловался на душевные переживания и появившейся в результате язвенной болезни.
В итоге, отмечает агентство, суд Москвы вернул иск из-за неподсудности, пояснив, что этот вопрос должна рассматривать сама колония. Однако в электронной базе судов ЯНАО обращений от Джантемирова не поступало.
К слову, боевик частенько проводит время за жалобами на разные инстанции. Он уже пытался судиться с «Почтой России», которая, по его мнению, якобы нарушает сроки пересылки корреспонденции с колонией, обвинив ее администрацию в ограничениях телефонных переговоров и медчастью. Она якобы виновата в неоказании надлежащей помощи. Все они были отклонены.
В 2004 году уже осужденный к пожизненному сроку заключения Доку Джантемиров снова предстал перед судом. Тогда адвокат Джантемирова Роман Кржечковский сильно возмущался, мол, судить Доку собрались за то же самое — о гибели вертолета и об участии банды в терактах. И это, был уверен защитник, вопиющий факт.
Позже Верховный суд Чечни вынес приговор по уголовному делу четырех боевиков — Султана Мациева, Доку Джантемирова, Шамсутдина Салаватова и Висхана Хабибулаева, сбивших из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» вертолет с офицерами Генштаба на борту в 2001 году во время полета над Октябрьским районом Грозного.
Тогда погибли, в том числе, начальник 2-го управления Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Анатолий Поздняков и замначальника Главного управления кадров Минобороны генерал-майор Павел Варфоломеев.