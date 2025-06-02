Пожизненно осужденный за обстрел вертолета пытается перевестись в колонию Чечни

По этому поводу боевик, содержащийся в колонии «Полярная сова» в ЯНАО, подал уже несколько обращений о переводе в колонию в Чечне. Одно обращение — во ФСИН, которое не было рассмотрено, иск — в один из московских судов, в котором жаловался на душевные переживания и появившейся в результате язвенной болезни.