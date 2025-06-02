В «ЗИМ Галерее» откроется выставка самарской художницы Екатерины Олениной

Основная тема экспозиции — личные переживания и внутренний мир художницы. Как сообщают в пресс-службе КЦ, в своих работах Екатерина размышляет о жизни, смерти и страхах, стараясь превратить тревожные чувства в образы, с которыми можно договориться.