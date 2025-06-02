В «ЗИМ Галерее» откроется выставка самарской художницы Екатерины Олениной

4 июня в 18:30 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Непроговоренное» (12+). Автором экспозиции выступила самарская художница Екатерина Оленина.
Основная тема экспозиции — личные переживания и внутренний мир художницы. Как сообщают в пресс-службе КЦ, в своих работах Екатерина размышляет о жизни, смерти и страхах, стараясь превратить тревожные чувства в образы, с которыми можно договориться.
Оленина — участница творческого объединения Aksometry lab, работает в самых разных направлениях: от живописи до текстильных скульптур, видео-арта и коллажа. Для выставки она подготовила как новые живописные полотна, так и арт-объекты, вышивки и текстильные скульптуры.
Вход для всех желающих свободный. Сбор гостей начнётся с 18:00. Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, корп. 155.
Ранее мы писали, что 10 и 11 июня в театре для детей и молодёжи «Мастерская» пройдет премьера нового мюзикла «Провинция» (12+).
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