Белорусский фермер сказал, как спас 50% своего урожая клубники благодаря кострам

Фермер уверен в том, что стоимость клубники в 2025 году заморозки не подогреют. В эфире телеканала заметили, что цена на ягоду уже начинает снижаться, но есть конкуренция с импортной клубникой. Кроме того, высокая стоимость может отпугнуть покупателей.