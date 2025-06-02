Белорусский фермер сказал, как спас 50% своего урожая клубники благодаря кострам

Белорусский фермер Олег Игнатович в эфире телеканала СТВ сказал, как спас 50% своего урожая клубники благодаря кострам.
В эфире заметили, что фермер в течение месяца не спал ночами, а укрывал кусты клубники и жег костры. Говорится, что за счет костров удавалось на пару градусов поднимать температуру, однако это во многом и помогло.
— В целом, где-то 50% точно было спасено благодаря ночным работам, — признался Олег Игнатович.
Белорусский фермер рассказал, как смог спасти часть урожая клубники. Фото: ctv.by.
Фермер уверен в том, что стоимость клубники в 2025 году заморозки не подогреют. В эфире телеканала заметили, что цена на ягоду уже начинает снижаться, но есть конкуренция с импортной клубникой. Кроме того, высокая стоимость может отпугнуть покупателей.
Супруга фермера начала его подталкивать к строительству отапливаемых теплиц.
— Да, затратно, дорого, но оно того стоит, — заметила Виктория Игнатович.
Ранее продавец назвала сладкие сорта белорусской клубники и сказала, как ее выбирать.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал думать заранее про закупку яблок: «По яблоку, наверное, этот год будет не очень урожайным».
Вместе с тем Минсельхозпрод сделал заявление о новом урожае картофеля в Беларуси и его продаже в Россию.