Найден главный виновник резкого ущемления прав трудящихся в мире

В новом докладе говорится, что Трамп наносит серьезный ущерб правам трудящихся на фоне глобального «свободного падения». Международная конфедерация профсоюзов опубликовала доклад, в котором показано, что условия для соблюдения прав трудящихся по всему миру ухудшились.
Согласно Глобальному индексу прав трудящихся за 2025 год, опубликованному Международной конфедерацией профсоюзов, крупнейшей федерацией профсоюзов в мире, права трудящихся на всех континентах мира находятся в «свободном падении».
В индексе отмечается, что права трудящихся и демократия во всем мире часто подвергаются нападкам со стороны «крайне правых политиков и их неизбранных сторонников-миллиардеров. Будь то Дональд Трамп и Илон Маск в США или Хавьер Милей и Эдуардо Эрнекян в Аргентине, мы видим один и тот же сценарий несправедливости и авторитаризма в действии по всему миру».
В США индекс указывает на то, что «администрация Дональда Трампа нанесла серьезный удар по коллективным трудовым правам работников и привлекла миллиардеров, выступающих против профсоюзов, к разработке политики».
Как пишет The Guardian, эти действия, согласно индексу, включают в себя лишение профсоюзной защиты 47 000 работников Управления транспортной безопасности, попытку отменить защиту государственных служащих для большого числа федеральных служащих и увольнение члена Национального совета по трудовым отношениям, в результате чего он остался без кворума.
Люк Триангл, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов, заявил, что отчет охватывает события, имевшие место вплоть до марта 2025 года, но с тех пор эти тенденции в США продолжали ухудшаться.
Администрация Трампа также резко сократила штат Федеральной службы посредничества и примирения, уволила члена правления Федерального управления по трудовым отношениям и издала исполнительный приказ, лишающий права на ведение коллективных переговоров большинство федеральных служащих.
«Во все большем количестве стран мы избираем лидеров, которые, как только они избираются демократическим путем, предпринимают действия, противоречащие демократическим ценностям, — отмечает Триангл. — Первой мишенью этих лидеров во многих странах является то, что они нападают на права человека в сфере торговли и права трудящихся, потому что мы являемся крупнейшими защитниками демократических ценностей и в этом смысле также их крупнейшими противниками как крупнейшего общественного движения в мире».
В трех из пяти регионов мира ситуация с соблюдением прав трудящихся ухудшилась, в том числе в Северной и Южной Америке и Европе были зафиксированы худшие показатели по индексу с момента его составления в 2014 году, констатирует The Guardian. Только семь из 151 страны, опрошенных индексом, имели высокий рейтинг по соблюдению прав трудящихся, по сравнению с 18 странами в 2015 году.
Доступ работников к правосудию был ограничен в 72% опрошенных стран, что является наихудшим показателем за всю историю наблюдений, в 87% стран нарушалось право на забастовку, а в 80% — право на ведение коллективных переговоров.
Согласно отчету, самыми неблагоприятными странами для работников являются Бангладеш, Беларусь, Эквадор, Египет, Эсватини, Мьянма, Нигерия, Филиппины, Тунис и Турция.
Только в трех странах, Австралии, Мексике и Омане, их рейтинги улучшились по сравнению с 2024 годом.
Tриангл предупреждает, что миллиардеры, поддерживающие этих политиков, вышли из тени и только увеличили свое богатство и контроль над важными слоями общества в результате «государственного переворота», совершенного миллиардерами в демократических институтах по всему миру, которые способствуют ухудшению условий для соблюдения прав трудящихся.
«За последние четыре или пять лет из-за Covid и роста инфляции люди потеряли покупательную способность, и это стало питательной средой для экстремистских партий, которые заставляют избирателей голосовать за экстремистские партии, которые на самом деле не предлагают никакого решения для трудящихся», — отмечает Триангл.
Федерация профсоюзов проводит кампанию за демократию, которая выступает против рамочной модели, используемой Дональдом Трампом и Илоном Маском в США, а также другими миллиардерами и ультраправыми политическими лидерами по всему миру: «Пять богатейших людей мира более чем удвоили свое состояние за последние пять лет, в то время как 60% населения мира стало беднее. Мы инвестируем почти 3 трлн долларов США в оружие, и в этом мире существует несправедливое налогообложение. Поэтому, если мы хотим найти деньги для обеспечения трудящихся тем, в чем они действительно нуждаются — хорошей заработной платой, большим количеством рабочих мест, правами, социальной защитой, — это вопрос политического выбора».