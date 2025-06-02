Найден главный виновник резкого ущемления прав трудящихся в мире

Федерация профсоюзов проводит кампанию за демократию, которая выступает против рамочной модели, используемой Дональдом Трампом и Илоном Маском в США, а также другими миллиардерами и ультраправыми политическими лидерами по всему миру: «Пять богатейших людей мира более чем удвоили свое состояние за последние пять лет, в то время как 60% населения мира стало беднее. Мы инвестируем почти 3 трлн долларов США в оружие, и в этом мире существует несправедливое налогообложение. Поэтому, если мы хотим найти деньги для обеспечения трудящихся тем, в чем они действительно нуждаются — хорошей заработной платой, большим количеством рабочих мест, правами, социальной защитой, — это вопрос политического выбора».