Особняк Пугачевой в Подмосковье сняли с продажи

«Дом официально пока не продан, но потенциальный покупатель найден», — пишет «Комсомольская правда». Официальные представители не комментируют ситуацию, однако по неофициальной информации, у дома появился покупатель. Сейчас идут переговоры, и если сделка не состоится, особняк вновь появится в продаже. Интересно, что интерес к объекту возник после значительного снижения цены — сразу на 22 миллиона рублей.