Особняк Пугачевой в Подмосковье сняли с продажи

Интерес к объекту возник после значительного снижения цены.
Особняк на Истринском водохранилище, ранее принадлежавший Алле Пугачевой, исчез с сайта недвижимости, где долгое время выставлялся на продажу. Дом продавался почти год: изначально за 152 миллиона рублей, а с середины мая цена была снижена до 130 миллионов рублей.
«Дом официально пока не продан, но потенциальный покупатель найден», — пишет «Комсомольская правда». Официальные представители не комментируют ситуацию, однако по неофициальной информации, у дома появился покупатель. Сейчас идут переговоры, и если сделка не состоится, особняк вновь появится в продаже. Интересно, что интерес к объекту возник после значительного снижения цены — сразу на 22 миллиона рублей.
Дом расположен в деревне Бережки Солнечногорского района Московской области, на первой линии Истринского водохранилища, в 45 км от МКАД. Площадь особняка — 760,9 квадратных метров, участок — 30,13 соток. По кадастру дом стоит 21,2 миллион рублей, участок — 3,8 миллиона. С 2014 года собственником является Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, которому певица подарила этот дом.
Дом был построен в конце 1990-х по индивидуальному проекту для Пугачевой, в стиле «дворцовой» архитектуры. В 2020 году проведен ремонт, однако интерьер остался практически прежним. Одно из преимуществ — собственный выход к воде и причал, береговая линия составляет 80 метров.