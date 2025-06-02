В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета: вот что случилось

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим с помощью дронов в ночь на 2 июня атаковал несколько регионов России. Сообщается по меньшей мере о 160 БПЛА, которые были направлены Украиной на РФ. Все воздушные цели были сбиты российским ПВО. Никто из гражданских не пострадал. Обломки украинских беспилотников повредили остекление в домах и ЛЭП в Воронежской области.