В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета: вот что случилось

В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета. Об этом рассказал губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«Уважаемые жители! Прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям мобильного интернета», — написал чиновник у себя в аккаунте.
При этом Бусаргин отметил, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности жителей региона. Чиновник попросил сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к введенным мерам. Напомним, до этого ограничения в работе мобильного интернета были введены в Ярославской области.
Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим с помощью дронов в ночь на 2 июня атаковал несколько регионов России. Сообщается по меньшей мере о 160 БПЛА, которые были направлены Украиной на РФ. Все воздушные цели были сбиты российским ПВО. Никто из гражданских не пострадал. Обломки украинских беспилотников повредили остекление в домах и ЛЭП в Воронежской области.