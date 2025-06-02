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Уехавшая из России Лазарева* задолжала почти 43 тысячи рублей штрафов

Татьяна Лазарева почти год не оплачивает штраф по делу об административном правонарушении.

Источник: Комсомольская правда

Уехавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* не оплачивает судебные штрафы и накопила почти 43 тысячи рублей долга. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Лазарева* почти год не оплачивает штраф по делу об административном правонарушении, ее общий долг, в том числе исполнительский сбор, составляет 42 800 рублей.

Напомним, в октябре прошлого года Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы. Само дело завели еще летом 2024 года. Это произошло из-за высказываний телеведущей в интервью, где она цинично комментировала атаки украинских беспилотников на российские города.

Недавно в соцсетях Лазарева* заявила, что у нее сгорела машина в Испании. К слову, именно там она и обосновалась окончательно в 2022 году после начала СВО.

* — признана Минюстом РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.