Уехавшая из России Лазарева* задолжала почти 43 тысячи рублей штрафов

Напомним, в октябре прошлого года Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы. Само дело завели еще летом 2024 года. Это произошло из-за высказываний телеведущей в интервью, где она цинично комментировала атаки украинских беспилотников на российские города.