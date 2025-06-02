«Приключение продолжается»: Дзюба высказался о новом контракте с «Акроном»

36-летний нападающий волжан подчеркнул: больше всех на такое решение повлиял главный тренер Заур Тедеев.
Напомним, по новому контракту Артем Дзюба останется в Тольятти еще на один сезон. При этом будет получать порядка 3 млн рублей. Для сравнения, по прошлому было 2,6 млн в месяц.
Соглашение с волжанами подписал 1 июня, в День города Тольятти. Поблагодарил за доверие и прием горожан, болельщиков, сотрудников команды и одноклубников, владельца «красно-черных» Павла Андреева.
«Надеюсь, в следующем сезоне будем сильнее и сможем еще выше подняться, стать лучше как коллектив. Прекрасные ребята, футболисты. Все у нас получится. Продолжаем работать. Приключение продолжается», — заявил в своем телеграм-канале Дзюба.
Недавно рассказывали, что «Акрон» занял второе место по доходам в минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги. «Молодые и звонкие» заработали 364 млн рублей.
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