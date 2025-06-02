Омские выпускники сдают обществознание и физику 2 июня

«Это нововведение кампании ЕГЭ 2025 года — присутствие в каждом ППЭ наблюдателей из числа родителей. Они на стороне выпускников, и если возникают дискомфорт или какие-то нарушения, то любой сдающий экзамен может обратиться к представителю родителей. У них есть специальная ведомость, в которую они заносят свои замечания», — рассказали в минобразования Омской области.