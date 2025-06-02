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Омские выпускники сдают обществознание и физику 2 июня

Родителям разрешили следить за ходом испытаний.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области открыли 52 экзаменационных пункта, из них 18 — в главном городе региона, три — на дому. Сегодня, 2 июня, проходят самые массовые ЕГЭ на выбор — по физике и естествознанию. Впервые контролировать процесс проверки знаний разрешили мамам и папам школьников.

«Это нововведение кампании ЕГЭ 2025 года — присутствие в каждом ППЭ наблюдателей из числа родителей. Они на стороне выпускников, и если возникают дискомфорт или какие-то нарушения, то любой сдающий экзамен может обратиться к представителю родителей. У них есть специальная ведомость, в которую они заносят свои замечания», — рассказали в минобразования Омской области.

Все заметки, сделанные законными представителями выпускников, будут проанализированы. Это поможет в будущем оптимизировать процесс сдачи единых госэкзаменов.

Всего на ЕГЭ по обществознанию зарегистрировались более 3,2 тысячи омичей, по физике — порядка 1,8 тысячи. Из-за жаркой погоды для выпускников организовали усиленное проветривание аудиторий, обеспечен питьевой режим.

Ранее «КП Омск» рассказала, как в регионе испытывали оборудование для проведения единых государственных экзаменов.