Тополиный пух, жара, танцуй: какие фестивали пройдут в Москве этим летом

Лето в столице обещает быть жарким. За три месяца в городе пройдут цирковые, джазовые и другие музыкальные фестивали. Подробнее о программе рассказывает «Вечерняя Москва».
Два дня музыки.
В августе — 16 и 17-го числа — в саду «Эрмитаж» пройдет «Вельветфест», на котором выступят яркие звезды российского шоу-бизнеса. Фестиваль объединяет любителей музыки разных возрастов. 16 августа провожать лето и заряжать энергией на весь следующий сезон будут Владимир Пресняков, Zvonkiy, Мари Краймбрери, группа «Винтаж», DAASHA.
17 августа зрителей ждет большой сюрприз — грандиозный трибьют группы Uma2rman.
Цирк приехал.
Главным событием предстоящего жаркого сезона обещает стать проект «Лето в Москве». Он объединит все известные по прошлым годам фестивали и добавит новых активностей.
Одной из знаковых площадок станет кинопарк «Москино». Здесь и в парках «Измайловский» и «Южное Бутово» с 1 июня по 7 сентября заработает цирк.
— Под большими шатрами вас ждут захватывающие спектакли с воздушными гимнастами, виртуозными жонглерами и забавными клоунами, — пообещали организаторы, добавив, что посмотреть выступления можно по субботам и воскресеньям, в 14:00 и 18:00.
Молодые и талантливые.
А 7 и 8 июня в «Москино» состоится фестиваль «Солома». Это музыкальный праздник для любителей живой музыки и молодежного творчества. В режиме нон-стоп — выступления молодежных музыкальных групп и хедлайнеров. Для детей — игры и соревнования, для взрослых — музыка и веселье.
На нескольких сценах прозвучат известные хиты и музыкальные новинки в исполнении талантливых музыкантов. Под открытым небом выступят Антон Лаврентьев, Тимофей Якимов («Тима ищет свет»), Виктория Трунова («Элли на маковом поле»), Антонина Бадулина («Тося Чайкина») и другие исполнители.
Сердце города.
Для любителей музыки приготовили много всего интересного и на более известных столичных площадках. Так, летний музыкальный фестиваль стартует в «Зарядье» 2 июня и продлится более месяца — до 6 июля.
— III Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» — масштабное событие, где звучат классика, джаз, фолк и современная музыка. Вас ждут концерты мирового уровня, премьеры, юбилейные программы и уникальные кросс-жанровые концерты, — сообщили в Московском концертном зале «Зарядье».
В рамках юбилейных концертов будет представлен полный цикл симфоний Чайковского в исполнении Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, романсы, музыка из балета «Лебединое озеро», а также программы к юбилеям Брукнера и Шопена. Национальный филармонический оркестр России подготовил концерт, вдохновленный пушкинскими сюжетами.
Для того, чтобы попасть на концерты, нужно приобрести билет. Цена — от 700 рублей.
Еще одно грандиозное летнее музыкальное событие состоится на территории легендарного олимпийского комплекса: с 18 июня по 17 августа заработает крупнейшая фестивальная площадка Москвы под открытым небом — «МТС Live Лето» в «Лужниках».
Дадим джазу!
9 июня начинается IV Московский джазовый фестиваль — одно из крупнейших мировых событий, посвященных этому виду музыки. На протяжении семи дней на разных площадках выступят более тысячи артистов. Вас ждут концерты мировых звезд джаза с уникальными программами.
В числе хедлайнеров фестиваля — Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Rachel Z & Omar Hakim Trio с Джонатаном Тоскано, Лариса Долина с трио Олега Аккуратова, Uma2rman, Валерий Сюткин и его «Сюткин Бэнд», Игорь Скляр с Jazz Classic Community, Борис Березовский, Варвара Визбор и многие другие.
Концерты пройдут в саду «Эрмитаж», парках «Зарядье», «Музеон», на ВДНХ, в музее-заповеднике «Царицыно» и других городских локациях.
Рока много не бывает.
В середине лета пройдет и фестиваль «НАШИ в городе». Его площадкой станет «Москино». Зрителей ждут любимые музыканты и артисты, полноценные концертные выступления, мощный звук, развлечения для всей семьи. Чтобы побывать в кинопарке 26 и 27 июля, нужно купить билет. За один день придется отдать четыре тысячи, а вот двухдневное удовольствие от прослушивания отечественных рок-музыкантов обойдется в пять тысяч рублей.
С покупкой билетов на грядущие фестивали стоит уже торопиться. Число пред продаж на летние музыкальные события выросло. Быть уже сейчас с билетом — значит успеть занять лучшие места.