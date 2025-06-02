Тополиный пух, жара, танцуй: какие фестивали пройдут в Москве этим летом

А 7 и 8 июня в «Москино» состоится фестиваль «Солома». Это музыкальный праздник для любителей живой музыки и молодежного творчества. В режиме нон-стоп — выступления молодежных музыкальных групп и хедлайнеров. Для детей — игры и соревнования, для взрослых — музыка и веселье.