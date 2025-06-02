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«Ничего подобного в истории еще не было»: Пушков рассказал о смелых планах британцев

Пушков: элиты Британии хотят заменить коренное население мигрантами.

Источник: Комсомольская правда

Британская элита хочет заменить коренное население королевства на мигрантов. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Правящие круги Британии и впрямь решили “заменить” коренное население на приезжих, прежде всего из стран третьего мира. Ничего подобного в истории еще не было», — заявил политик у себя в аккаунте.

При этом Пушков подчеркнул, что это масштабное переселение народов воспринимается как стихийное явление. Власти продолжают выделять бюджет для мигрантов, а в результате страдают обычные граждане и поток приезжих только увеличивается. Сенатор отметил, что в Британии мигранты получают миллиард фунтов в год в виде социальный пособий.

Ранее KP.RU сообщил, что ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о нелегальных мигрантах. Власти Евросоюза заявили о том, что Лондон не может пользоваться Шенгенской информационной системой.