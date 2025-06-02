«Ничего подобного в истории еще не было»: Пушков рассказал о смелых планах британцев

При этом Пушков подчеркнул, что это масштабное переселение народов воспринимается как стихийное явление. Власти продолжают выделять бюджет для мигрантов, а в результате страдают обычные граждане и поток приезжих только увеличивается. Сенатор отметил, что в Британии мигранты получают миллиард фунтов в год в виде социальный пособий.