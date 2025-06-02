Британская элита хочет заменить коренное население королевства на мигрантов. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Правящие круги Британии и впрямь решили “заменить” коренное население на приезжих, прежде всего из стран третьего мира. Ничего подобного в истории еще не было», — заявил политик у себя в аккаунте.
При этом Пушков подчеркнул, что это масштабное переселение народов воспринимается как стихийное явление. Власти продолжают выделять бюджет для мигрантов, а в результате страдают обычные граждане и поток приезжих только увеличивается. Сенатор отметил, что в Британии мигранты получают миллиард фунтов в год в виде социальный пособий.