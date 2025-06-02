В Головинском районе появится новая поликлиника

В Головинском районе столицы построят взрослую поликлинику. Строители уже приступили к проектированию объекта. Медучреждение будет расположено по адресу: Онежская улица, владение 14б. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры, в том числе возведению объектов здравоохранения. Так, в самом крупном районе Северного административного округа — Головинском — планируется возведение взрослой поликлиники на 750 посещений в смену. Четырехэтажный объект общей площадью около пяти тысяч квадратных метров сейчас находится в стадии проектирования. Его возведут на средства столичной Адресной инвестиционной программы», — сказал Владимир Ефимов.
Новая поликлиника появится недалеко от станции Коптево Московского центрального кольца и остановки городского транспорта. В медучреждении создадут условия для комфортного пребывания маломобильных граждан, а прилегающую к зданию территорию благоустроят.
«На первом этаже поликлиники планируется разместить зоны дежурного врача и врачей-специалистов, зоны для пациентов с ОРВИ, приема анализов и вакцинации, буфет и аптечный пункт. На втором этаже будет обустроено терапевтическое отделение. На третьем этаже, помимо кабинетов врачей, разместят зоны функциональной и лучевой диагностики, а на четвертом будет расположена зона профилактики. Также в здании предусмотрены административные и служебно-бытовые помещения», — сообщил руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров.
Строительство объекта повысит качество услуг и уровень доступности медицинского обслуживания для жителей района. А внедрение современных технологий сократит время ожидания пациентов.
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