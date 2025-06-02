В Головинском районе появится новая поликлиника

«На первом этаже поликлиники планируется разместить зоны дежурного врача и врачей-специалистов, зоны для пациентов с ОРВИ, приема анализов и вакцинации, буфет и аптечный пункт. На втором этаже будет обустроено терапевтическое отделение. На третьем этаже, помимо кабинетов врачей, разместят зоны функциональной и лучевой диагностики, а на четвертом будет расположена зона профилактики. Также в здании предусмотрены административные и служебно-бытовые помещения», — сообщил руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров.