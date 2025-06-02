В Новосибирске министр ЖКХ признан виновным в злоупотреблении полномочиями

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Такой приговор вынес Центральный районный суд Новосибирска.
Высокопоставленный чиновник приговорен к году и 6 месяцам колонии общего режима, но освобожден из-под стражи в связи с полным отбытием срока.
«Назначить наказание в виде лишения свободы на 1,5 года. От отбывания наказания в виде лишения свободы освободить», — цитирует судью Елену Хусиханову агентство ТАСС.
В пользу регионального бюджета взыскан ущерб, причиненный действиями Архипова, в размере 220 млн рублей. Министр заявил журналистам, что пока не решил, будет ли обжаловать приговор.
Архипова задержали в марте 2024 года. На него было заведено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Связано оно с банкротством бывшего регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск». Проверка показала, что в результате действий главы министерства ЖКХ бюджет региона не получил 220 млн рублей банковской гарантии за невыполнение компанией обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов.
Второе уголовное дело в отношении Архипова возбудили за превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2018 году чиновник, не имея полномочий, подписал с акционерным обществом договор о предоставлении ей инвестиций за счет средств бюджета области. Зная, что компания не выиграла конкурс по присвоению статуса регоператора по обращению с ТКО, Архипов якобы предоставил ей из бюджета 10 млн рублей. По этой статье подсудимый был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.
Ранее стало известно, что суд Москвы отправил под домашний арест начальника отдела Департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Алексея Сазонова по делу о взятке.