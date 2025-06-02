В Новосибирске министр ЖКХ признан виновным в злоупотреблении полномочиями

Второе уголовное дело в отношении Архипова возбудили за превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2018 году чиновник, не имея полномочий, подписал с акционерным обществом договор о предоставлении ей инвестиций за счет средств бюджета области. Зная, что компания не выиграла конкурс по присвоению статуса регоператора по обращению с ТКО, Архипов якобы предоставил ей из бюджета 10 млн рублей. По этой статье подсудимый был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.