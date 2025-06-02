Военнопленный рассказал, что в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков

До этого боец ВСУ Сергей Беляков, который попал в российский плен, рассказал, что ушел на фронт из-за того, что его унижали в тюрьме. Он также сообщил, что нанес себе наколку в виде свастики и лишь потом задумался о том, что его дед воевал за СССР.