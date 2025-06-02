Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Шарутин рассказал, что солдаты, вернувшиеся с передовой, не хотят снова отправляться на фронт, из-за чего в войсках оказываются люди без военного опыта, такие как грузчики и сварщики. Об этом в понедельник, 2 июня, рассказали в Минобороны РФ.
По его словам, многие из тех, кто уже воевал, отказываются возвращаться, заявляя, что теперь воевать должны другие.
— Русский солдат залез в нору, а я в этой же норе сидел. Он на меня наткнулся и сказал: «Будешь сидеть тихо, я сохраню тебе жизнь». Ребята сдавайтесь в плен, если есть возможность. Останетесь живы, — заявил солдат.
Шарутин также рассказал, что получил повестку в августе, но долго продолжал ездить на работу до тех пор, пока однажды в декабре его остановили, а затем забрали полицейские, передает РИА Новости.
Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в последнее время бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен из-за родственников в России.
До этого боец ВСУ Сергей Беляков, который попал в российский плен, рассказал, что ушел на фронт из-за того, что его унижали в тюрьме. Он также сообщил, что нанес себе наколку в виде свастики и лишь потом задумался о том, что его дед воевал за СССР.