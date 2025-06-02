Организаторов конкурса красоты обвинили в «мстительности и озлобленности» по отношению к бывшей участнице

Красотка утверждает: «Я чувствовала, что мне скормили ложное представление об этой системе, которая продвигает “красоту с определенной целью”, которая, как предполагается, направлена на пропаганду и то, за что вы боретесь. И я подумала, что это действительно хорошая возможность для меня выступить на мировой арене и рассказать о своей кампании, которая продвигается с помощью искусственного дыхания. Дело не в том, что я стою на сцене, и не в том, что я ношу. Дело не в том, как я выгляжу».