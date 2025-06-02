Организаторов конкурса красоты обвинили в «мстительности и озлобленности» по отношению к бывшей участнице

Организаторов «Мисс Мира» обвинили в «мстительности и озлобленности» по отношению к бывшей участнице. Милла Маги, действующая Мисс Англия, заявила о том, что ее использовали для показухи.
Их девиз — «красота с определенной целью», пишет The Guardian. Но организаторов конкурса «Мисс мира» обвинили в чем-то еще более отвратительном: в том, что они были «мстительными и очень озлобленными» по отношению к участнице, которая заявила, что ее использовали в качестве декорации.
Действующая мисс Англия, Милла Маги, сказала, что согласилась принять участие в конкурсе «Мисс мира-2025», потому что верила, что это станет платформой для продвижения ее кампании по включению искусственного дыхания в школьную программу. Но, по ее словам, реальность оказалась совсем иной.
Английская красавица ушла перед гранд-финалом в Индии в субботу, заявив, что чувствует, что ее эксплуатируют, и утверждая, что она и другие женщины чувствовали, что их предоставили в качестве развлечения для инвесторов в качестве «благодарности».
Организаторы «Мисс мира» выступили с заявлением, в котором сослались на «ложные и дискредитирующие заявления», которые, по их словам, были «абсолютно необоснованными и не соответствовали действительности того времени, когда она была с нами».
Исполнительный директор организации Джулия Морли пошла еще дальше в интервью газете The Hindu, в котором обвинила Маги в том, что она ушла, потому что «считала, что у нее нет шансов на соревновании».
В субботу Маги парировала: «То, что сказала Джулия, было мстительным и очень горьким. И это было нелепое заявление. Я ушла не потому, что думала, что не выиграю. Я ушла, потому что хотела отстаивать то, во что я верю, и это не соответствовало моим ценностям. И мне бы не хотелось, чтобы еще одна молодая девушка, понаблюдав за мной в прошлом году, попала в эту систему и испытала то же самое».
Маги сказала, что на конкурсе «Мисс мира» в Хайдарабаде было «много слез за улыбками», и она не хотела «пропагандировать ложь». Она настаивает, что, хотя конкурс был задуман как «целенаправленная красота», она обнаружила, что он был посвящен «ношению разных бальных платьев каждый день и тому, как вы выглядите».
Красотка утверждает: «Я чувствовала, что мне скормили ложное представление об этой системе, которая продвигает “красоту с определенной целью”, которая, как предполагается, направлена на пропаганду и то, за что вы боретесь. И я подумала, что это действительно хорошая возможность для меня выступить на мировой арене и рассказать о своей кампании, которая продвигается с помощью искусственного дыхания. Дело не в том, что я стою на сцене, и не в том, что я ношу. Дело не в том, как я выгляжу».
Вместо этого, по словам Маги, она обнаружила, что она и другие конкурсантки пришли сюда скорее для того, чтобы красиво выглядеть и развлекать гостей, имея лишь ограниченную возможность продвигать свои идеи. В одном случае, по ее словам, мужчина, которого она не смогла идентифицировать, подошел к ней и сказал: «В следующий раз, когда я буду в Лондоне или Англии, встреться со мной», — отчего она почувствовала себя неуютно.
Маги также сказала, что, по ее мнению, «Мисс Мира» навлекла на нее гнев своих спонсоров, опубликовав свое заявление в социальных сетях, чтобы они прокомментировали его, — по ее словам, она не выполнила свой долг по отношению к ней.
Тем не менее, по ее словам, она «завалена» сообщениями от женщин, принимавших участие в конкурсах, в которых «говорилось, что они чувствуют то же самое».
Она призвала организацию к модернизации, сказав: «На них лежит большая ответственность за то, чтобы признать то, что я сказала, признать и выслушать причины, по которым я ушла, а не просто так быстро и безответственно выступить с заявлением, что это потому, что я не думала, что выиграю.».