В Перми открываются летние трудовые смены «Отрядов мэра»

Торжественное открытие летних трудовых смен — сегодня, 2 июня на площадке Дома молодежи. В программе церемонии — перекличка отрядов, вручение путевок и многое другое.
«Отряды мэра» в Перми работают много лет. Их участниками становятся школьники и студенты, молодежь от 14 до 25 лет.
Каждая смена в этом году будет продолжаться 10 дней. Направления работы — «Культурный дежурный», «Экодежурный», «Вожатый», «Социальный стажер», «Помощник декоратора-оформителя» и другие. Возможный заработок за это время — 2600 рублей.
Всего запланировано 4 смены в июне и июле. Узнать о наличии свободных мест и другие подробности можно в Доме молодежи по электронке otm-2020@yandex.ru, по телефону: +7 (342) 215−14−40 либо в группе ВК.