В Самаре получили вторую жизнь телекоммуникационные будки на улице Ленинградской

В Самаре началась реализация проекта «На связи с городом». В его рамках будут расписаны телекоммуникационные будки.
Сначала работы провели на одной из главных улиц города — Ленинградской. Там на будках нарисовали здания исторической Самары.
Реализацией проекта занимаются самарские живописцы при поддержке мэрии города.
Глава Самары Иван Носков отметил, что любители граффити могут присоединиться к проекту и направить свою энергию в полезное русло.
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