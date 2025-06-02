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В Самаре получили вторую жизнь телекоммуникационные будки на улице Ленинградской

В Самаре началась реализация проекта «На связи с городом».

В Самаре началась реализация проекта «На связи с городом». В его рамках будут расписаны телекоммуникационные будки.

Сначала работы провели на одной из главных улиц города — Ленинградской. Там на будках нарисовали здания исторической Самары.

Реализацией проекта занимаются самарские живописцы при поддержке мэрии города.

Глава Самары Иван Носков отметил, что любители граффити могут присоединиться к проекту и направить свою энергию в полезное русло.

Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».