Shaman прав! Врач советует россиянкам не носить нижнее бельё летом

Часто хочется покрасоваться, надеть, например, стринги, но я не рекомендую их носить, особенно летом. Стринги могут врезаться в ткани промежности, травмировать кожу при движении, особенно в жару, и способствовать переносу инфекции и нежелательных микроорганизмов из заднего прохода во влагалище. Это повышает риск таких заболеваний, как кольпит, цистит или молочница. Поэтому в летний период лучше отказаться от стрингов.
Кристина Радина.
Врач-дерматолог.
Кроме того, медик порекомендовала ежедневно менять трусы, отдавая предпочтение хлопковым материалам. Также не рекомендуется носить ежедневные прокладки и стоит избегать синтетической одежды.
Девушкам в жаркие летние дни можно ходить и вообще без белья, и я могу такое порекомендовать, но есть несколько нюансов. Во-первых, без бюстгальтера комфортнее женщинам с небольшой грудью, тогда как обладательницам пышных форм нужна поддержка. Также не рекомендуется отказываться от белья кормящим матерям и женщинам с воспалительными процессами. Если женщина всё же хочет ходить без белья, чтобы избежать жары, это допустимо при условии соблюдения гигиены.
Кристина Радина.
Врач-дерматолог.
Женщинам также порекомендовали отдавать предпочтение лёгкой хлопчатобумажной одежде, если вы решили выйти на улицу без нижнего белья. Стоит носить шорты, майки, а не обтягивающие платья и комбинезоны. Кроме того, важно выбирать одежду, которая соответствует нормам социума и не привлекает излишнего внимания.
Отказ от белья при правильном выборе одежды (лёгкие, натуральные ткани) действительно помогает снизить потливость, избежать потницы и раздражений. Лучше вообще не носить бельё, а использовать хлопчатобумажные шорты, чем ходить весь день с ежедневной прокладкой, не успевая её менять.
Кристина Радина.
Врач-дерматолог.
Ранее Life.ru рассказал, что лето текущего 2025 года может стать одним из самых жарких — средние температуры будут превышены на 2−3 ℃ по всей территории страны. Больше всего погода отразится на жителях крупнейших городов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода и других миллионников.