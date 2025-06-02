Shaman прав! Врач советует россиянкам не носить нижнее бельё летом

Девушкам в жаркие летние дни можно ходить и вообще без белья, и я могу такое порекомендовать, но есть несколько нюансов. Во-первых, без бюстгальтера комфортнее женщинам с небольшой грудью, тогда как обладательницам пышных форм нужна поддержка. Также не рекомендуется отказываться от белья кормящим матерям и женщинам с воспалительными процессами. Если женщина всё же хочет ходить без белья, чтобы избежать жары, это допустимо при условии соблюдения гигиены.