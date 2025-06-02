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С начала 2025 года в ЗАО по реновации расселили 14 старых домов

Жители этих домов уже отпраздновали новоселье в новых квартирах.

Источник: Аргументы и факты

В рамках программы реновации с начала 2025 года в шести районах Западного округа Москвы расселили 14 домов старого жилого фонда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Расселение стартовало на Западе столицы в 2018 году. Как уточнил министр, за это время в новые квартиры переехали жители 125 домов. В том числе, в этом году уже расселили 14 старых домов.

«В районе Фили-Давыдково полностью расселили пять зданий, в Можайском и районе Филевский Парк — по три. Еще по одному — в Ново-Переделкине, Солнцеве и Очаково-Матвеевском. Всего на западе столицы по программе реновации предстоит расселить 548 домов, новые квартиры получат около 104 тысяч москвичей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Москвичи переезжают в новые квартиры с готовой улучшенной планировкой. При этом площадь нового жилья больше за счет широких коридоров и просторных кухонь. В самих квартирах уже сделан ремонт и установлено необходимое оборудование.

Пресс-служба Департамента градостроительной политики напоминает, что с момента старта программы реновации в Москве расселили и демонтировали 630 старых домов. На освободившейся территории возводят новые жилые комплексы и объекты социальной инфраструктуры.

Ранее Владислав Овчинский сообщил, что с начала этого года пять старых домов расселили в Южном округе столицы в районах Бирюлёво Восточное и Нагорный. Там проживали 880 человек. Все они уже переехали в новые квартиры.

Более 570 из них стали собственниками квартир в ЖК на Электролитном проезде. Это жители трёх пятиэтажек — домов № 1, 3 и 5 на Криворожской улице.

Свыше 300 человек, ранее проживавших в двух старых домах № 33 и 35 на Касимовской улице, стали владельцами квартир в новом жилом комплексе.