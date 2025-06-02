Двукратный чемпион СССР Е. Попихин возглавил самарский ЦСК ВВС

В прошлом сезоне 65-летний Евгений Николаевич работал в «Молоте». С пермской командой закончил выступление в ⅛ финала плей-офф ВХЛ.
Попихин — выпускник столичного «Динамо». Выступал за него, а также харьковское и рижское. Плюс «Давос». Есть статус мастера спорта международного класса. В 1990-м и 1991-м был чемпионом СССР.
Тренировать начал в 1993-м в Швейцарии. Там потрудился 12 лет. Позже работал в мытищинском «Химике», нижегородском «Торпедо», хабаровском «Амуре», екатеринбургском «Автомобилисте», нижнекамском «Нефтехимике», петербургском «СКА-Нева» и новокузнецком «Металлурге».
С последним в розыгрыше ВХЛ 2020−2021 взял серебро. С 2006-го по 2007-й возглавлял молодежную сборную. С ней стал вторым на ЧМ-2007, а с 2010-го по 2011-й руководил второй национальной командой.
«В сезоне 2019/2020, а также с 2022-го по 2024 год занимал пост главного тренера ташкентского “Хумо”. В 2023-м привел команду ко второму месту чемпионата Казахстана», — уточнили в ЦСК ВВС.
Последнее место работы — пермский «Молот», который вылетел в ⅛ финала ВХЛ. Вперед пропустил челябинский «Челмет».
Ранее новый главный тренер появился и у тольяттинской «Лады». Им стал Борис Миронов.
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