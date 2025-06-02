Больше половины екатеринбуржцев трудятся сверхурочно

В Екатеринбурге 55% сотрудников, работающих на полную ставку, вынуждены трудиться сверхурочно. Их рабочие часы на четверть больше нормы. Такие данные приводят аналитики сервиса SuperJob.
— Мы выяснили, что чаще всего перерабатывают курьеры, реже всего — юристы, а вот по количеству сверхурочных часов лидируют врачи и учителя, — отмечают специалисты.
Аналитики также сообщили, что чаще на работе после окончания трудового дня остаются мужчины, их 59%. Помимо этого, в основном работает больше нормы молодежь до 35.
Больше других трудятся сверхурочно те сотрудники, чья зарплата выше. Среди получающих больше 100 тысяч рублей согласных на переработки 58%.
Чаще других сверхурочно работают курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты, однако лидерами по переработкам остаются врачи и учителя.