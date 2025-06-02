Модные канапешки и алкоголь: Студенты рассказали о новых требованиях педагогов на защите диплома

Если раньше фуршеты были редкостью, то теперь они превратились в негласное правило, а давление на студентов заметно выросло. Кейтеринговые компании не остались в стороне и запустили эксклюзивные услуги: банкеты для защит с официантами и аниматорами, которые, по их словам, гарантируют приподнятое настроение комиссии и повышают шансы на заветную пятёрку.