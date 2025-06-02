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Модные канапешки и алкоголь: Студенты рассказали о новых требованиях педагогов на защите диплома

Выпускники по всей России делятся с SHOT суровой реальностью: блестящий диплом — это ещё не всё, нужно удивить комиссию гастрономическим размахом. Студенты получают списки с рекомендациями по угощениям, от которых, как намекают в вузах, зависит благосклонность преподавателей. Официально фуршет добровольный, но выпускники прошлых лет предупреждают: без закусок можно нарваться на тройку.

Источник: Life.ru

По словам студентов, кураторы из университетов присылают перечни с закусками, включающими модные канапе, элитные сыры, десерты и даже алкогольные напитки для «гарантии успеха». Одна из выпускниц рассказала, что ей посоветовали подавать воду только в стеклянных бутылках и украсить стол цветами для создания вау-эффекта. Традиция накрывать столы захватила как очные, так и заочные отделения.

Если раньше фуршеты были редкостью, то теперь они превратились в негласное правило, а давление на студентов заметно выросло. Кейтеринговые компании не остались в стороне и запустили эксклюзивные услуги: банкеты для защит с официантами и аниматорами, которые, по их словам, гарантируют приподнятое настроение комиссии и повышают шансы на заветную пятёрку.

Кстати, в конце учебного года, особенно во время сессии, студенты становятся одной из главных мишеней для мошенников. О новых схемах злоумышленников — в материале Life.ru.