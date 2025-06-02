Владимир Ефимов анонсировал строительство поликлиники в Головинском районе

В Головинском районе САО Москвы началось строительство новой взрослой поликлиники мощностью 750 посещений за смену. Медицинское учреждение построят по адресу: ул. Онежская, вл. 14Б.
«Город уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры, в том числе возведению объектов здравоохранения. Так, в самом крупном районе Северного административного округа — Головинском — планируется возведение взрослой поликлиники на 750 посещений в смену», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
И добавил, что четырехэтажное здание площадью около 5 000 м² планируют построить за счет бюджета московской Адресной инвестиционной программы.
Поликлиника появится в шаговой доступности от станции МЦК «Коптево» и остановок общественного транспорта.
Руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров сообщил, что на первом этаже будут приемные зоны дежурных и узкопрофильных специалистов, отдельные помещения для пациентов с ОРВИ, процедурные кабинеты, а также аптечный киоск и буфет. На втором — терапевтическое отделение. Третий оборудуют кабинетами врачей и диагностическими зонами, включая функциональную и лучевую диагностику. Четвертый отведут под профилактическое направление.
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко ранее открыли Московский медицинский техноцентр после комплексной реконструкции.