Владимир Ефимов анонсировал строительство поликлиники в Головинском районе

Руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров сообщил, что на первом этаже будут приемные зоны дежурных и узкопрофильных специалистов, отдельные помещения для пациентов с ОРВИ, процедурные кабинеты, а также аптечный киоск и буфет. На втором — терапевтическое отделение. Третий оборудуют кабинетами врачей и диагностическими зонами, включая функциональную и лучевую диагностику. Четвертый отведут под профилактическое направление.