Омич за сутки лишился более 5 млн рублей

В Омске в очередной раз сработала уже ставшей стандартной схема обмана. Жителю города позвонила в мессенджер девушка, представившаяся оператором сотовой связи. В беседе она предложила улучшить качество связи и порекомендовала тщательно следовать отправленной ему инструкции. Общение продолжилось по видеосвязи. Подключившийся к разговору новый «специалист» порекомендовал омичу установить новые программы на телефон, якобы необходимые для завершения процесса «улучшения связи».