Омич за сутки лишился более 5 млн рублей

К сотрудникам омской полиции обратился 62-летний мужчина с заявлением о хищении с банковского счета более 5 млн рублей. Он опрометчиво скачал на свой телефон указанные мошенниками программы.
В Омске в очередной раз сработала уже ставшей стандартной схема обмана. Жителю города позвонила в мессенджер девушка, представившаяся оператором сотовой связи. В беседе она предложила улучшить качество связи и порекомендовала тщательно следовать отправленной ему инструкции. Общение продолжилось по видеосвязи. Подключившийся к разговору новый «специалист» порекомендовал омичу установить новые программы на телефон, якобы необходимые для завершения процесса «улучшения связи».
Не задумываясь о последствиях, мужчина скачал программы. А после, следуя высланной мошенниками инструкции, отправил злоумышленникам код из SMS. Утром омич проверил свой личный кабинет в мобильном банке и обнаружил списание 5 270 000 рублей, после чего обратился в полицию. Следователем отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».