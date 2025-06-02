Россиян предупредили об опасности оставленных комментариев на YouTube

Комментарии, оставленные на YouTube, могут стать основой для создания цифрового портрета пользователя. Стоимость создания такого портрета составляет всего 20 долларов, сообщает Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт — Петербургу и Ленобласти.
Появился сервис под названием YouTube-Tools, который собирает сообщения пользователей с видеоплатформы и анализирует их поведение с помощью искусственного интеллекта. Система способна определить язык, интересы, предполагаемое местоположение, а также взгляды комментатора.
Аналитический отчёт формируется за несколько секунд, при этом не требуется дополнительной проверки — достаточно указать адрес электронной почты и номер банковской карты, предупредили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года было зафиксировано резкое увеличение числа взломов учётных записей в мессенджере Telegram. По данным специалистов, киберпреступники получили доступ к 887 тысячам аккаунтов пользователей из России и других стран.