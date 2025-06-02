Ушел из жизни французский певец Гастон

28 мая на 94-м году жизни скончался французский певец, дирижер и музыкант Мишель Кассез, известный под псевдонимом Гастон. Об этом сообщил Franceinfo.
Кассез, родившийся в 1931 году, был участником вокальной группы Les Compagnons de la Chanson, созданной в Лионе в 1941 году и существовавшей до 1985 года. Он присоединился к коллективу в 1960-х годах и оставался с ним до прощального турне и последнего концерта группы в зале «Олимпия».
Ансамбль получил международное признание, а их наиболее известной композицией стала песня Les Trois Cloches, записанная в 1946 году совместно с Эдит Пиаф. Группа тесно сотрудничала с певицей, в том числе участвовала в ее первом турне по США вместе с Ивом Монтаном и Шарлем Азнавуром.
С уходом Гастона из жизни ушли все ключевые участники Les Compagnons de la Chanson, включая их первого художественного руководителя Марка Эррана, скончавшегося в 2023 году в возрасте 98 лет.
В 2018 году Жюльен Дассен, сын Джо Дассена от второго брака, основал группу Les Nouveaux Compagnons, которая исполняет самые известные песни оригинального ансамбля, передает издание.