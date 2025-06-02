Ушел из жизни французский певец Гастон

Кассез, родившийся в 1931 году, был участником вокальной группы Les Compagnons de la Chanson, созданной в Лионе в 1941 году и существовавшей до 1985 года. Он присоединился к коллективу в 1960-х годах и оставался с ним до прощального турне и последнего концерта группы в зале «Олимпия».