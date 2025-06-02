Суд не удовлетворил жалобу Дудя* на иноагентский штраф

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Московский городской суд признал законным ещё один штраф в 45 тысяч рублей признанному в РФ иностранным агентом блогеру Юрию Дудю* (физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ), назначенный ему за неуказание соответствующей маркировки в публикациях в интернете, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.