Суд не удовлетворил жалобу Дудя* на иноагентский штраф

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Московский городской суд признал законным ещё один штраф в 45 тысяч рублей признанному в РФ иностранным агентом блогеру Юрию Дудю* (физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ), назначенный ему за неуказание соответствующей маркировки в публикациях в интернете, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Постановление судьи Таганского районного суда Москвы от 27 декабря 2024 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Дудь* Ю. А. оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказано в документах.
Уточняется, что речь идет о пяти немаркированных постах в Telegram-канале Дудя*.
Ранее его также штрафовали за аналогичное нарушение.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.
Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений** (движение ЛГБТ запрещено в России) среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого Дудя* штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.
* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.
** движение ЛГБТ запрещено в России.