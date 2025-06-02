Сколько будут стоить поездки на такси после принятия нового закона

Дополнительные расходы связаны с переоснащением станций технического обслуживания, обучением персонала и другими сопутствующими затратами. Все эти издержки, по словам Зариповой, будут заложены в конечную стоимость поездок для клиентов. Эксперты предупреждают, что часть таксопарков может уйти с рынка из-за невозможности выполнить новые требования. Это приведет к сокращению предложения на рынке такси, что также станет фактором роста цен. Снижение конкуренции может отразиться не только на стоимости поездок, но и на доступности услуги в ряде регионов.